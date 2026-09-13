¿Cuándo debuta Marcelo Gallardo como nuevo DT de Ecuador?

Marcelo Gallardo es nuevo entrenador de la Selección de Ecuador y ya tiene fecha para su primer partido al frente de la 'Tri'.

Marcelo Gallardo fue anunicado como el siguiente DT al frente de la Selección de Ecuador. El entrenador argentino tendrá poco tiempo para trabajar con sus nuevos dirigidos antes de afrontar sus primeros compromisos internacionales.

El debut del ‘Muñeco’ está previsto para el 24 de septiembre de 2026 ante Corea del Sur. El encuentro se disputará en el Suwon World Cup Stadium, en la ciudad de Suwon, y será el primer partido de Gallardo como entrenador de la Tricolor.

Después de su estreno, Ecuador continuará su gira por Asia. El segundo partido del ciclo Gallardo será ante Japón, el 1 de octubre, en el marco de un torneo amistoso que también tendrá como participantes a Panamá y Nueva Zelanda.

El argentino tendrá un desafío importante debido al poco tiempo de preparación. Gallardo deberá aprovechar estas fechas FIFA para comenzar a implementar su idea de juego, conocer a los futbolistas y definir las primeras alternativas para el nuevo proceso de la Selección de Ecuador.

Estos amistosos serán el punto de partida de un proyecto que tiene como objetivos la Copa América 2028 y las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030. El debut ante Corea del Sur marcará así el comienzo de la primera experiencia de Gallardo como entrenador de una selección nacional.

¿Cuándo dará Marcelo Gallardo su primera lista de convocados de la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador daría a conocer los primeros convocados de Gallardo esta semana, antes de que la delegación de la ‘Tri’ viaje a Asia para los comprobatorios.

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En resumen