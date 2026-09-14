El otro equipo de Colombia que ya ganó una fortuna con la llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional

Otro equipo de la Liga BetPlay se llevó un importante ingreso "gracias" a James Rodríguez.

Con la llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional, el club ya ganó una importante fortuna por abonos y venta de camisetas. Además, de llenar el estadio el día de su presentación. Sin embargo, ahora otro club de Colombia se beneficia de este fichaje.

El otro equipo de Colombia que “factura” con la llegada de James a Atlético Nacional es Internacional de Bogotá. De acuerdo a la revelación de Pipe Sierra, Inter de Bogotá vendió ya casi el 80% de sus entradas para visitantes, representando un importante ingreso, por la expectativa que genera James.

El Campín estaría prácticamente lleno en esta encuentro y se espera que los hinchas acompañen a Inter de Bogotá y también a Atlético Nacional. Por un momento se especuló que este partido iba a ser el debut de James Rodríguez, pero esto no sería posible.

James no viajaría a Bogotá para jugar contra Inter de Bogotá

La gran polémica con James es que el 10 colombiano no viajaría para ir a Bogotá. Por lo cual, aún no debutará. El futbolista tendría pensando llegar al partido contra Millonarios, el cual es en su estadio, en dos semanas. Por lo cual, el 10 no estaría en el Campín.

Así se promociona el partido de Inter vs Atlético Nacional. (Captura de pantalla)

James apenas está volviendo a tener sesiones seguidas de entrenamiento, puesto que, el volante colombiano no juega desde el Mundial 2026 y se le hizo complicado encontrar equipo. De ahí que, en el club tampoco vean con buenos ojos arriesgarlo tan rápido.

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El contrato de James Rodríguez con Atlético Nacional

Con Atlético Nacional, James Rodríguez firmó un contrato hasta mediados de 2027. Este es el futuro para el capitán de la Selección, por lo cual, se espera que visite varias canchas del fútbol colombiano y se vaya encontrando también con otras hinchadas.

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