Kylian Mbappé le empató un récord a James Rodríguez con Real Madrid en solo 17 minutos

Desde 2016 que ningún jugador del Real Madrid podía comenzar de manera tan positiva en el Bernabéu por LaLiga. Mbappé toma el relevo de James Rodríguez.

Real Madrid y Rayo Vallecano se veían las caras por la quinta jornada de LaLiga. Lo hacían en un contexto donde los blancos llegaban después de vencer al Inter de Milán por el debut de la Champions League. Los dirigidos por José Mourinho buscaban meter presión al Barcelona de Hansi Flick, único líder del certamen y que jugará mañana ante el Levante. Kylian Mbappé, noticia con sus actuaciones y para igualar uno de los pocos récords que le quedaban a James Rodríguez en el Bernabéu.

Gracias a su gol de penalti y asistencia a Álvaro Carreras, Mbappé es el primer jugador del Real Madrid que marca y asiste en los primeros 17 minutos de un choque en el Bernabéu por LaLiga desde 2016. James Rodríguez, en enero de aquel año ante el Espanyol de Barcelona, era el último jugador de los merengues en conseguirlo. Kylian le iguala la marca que figuras como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema o Vinicius no pudieron alcanzar.

Courtois, Dumfries, Konaté, Rüdiger, Carreras, Bernardo, Valverde, Bellingham, Vini Jr., Yan Diomande y Mbappé fueron los elegidos por José Mourinho para el choque. De parte del Rayo, Beñat utilizó a Emil Audero, Andrei Rațiu, Florian Lejeune, Pathé Ciss, Adrià Pedrosa, Unai López, Gnangoro Bouare Samake, Giorgi Tsitaishvili, Pedro Díaz, Álvaro García y Sergio Camello de entrada. Los de la Franja, recordemos, llegaban al choque en medio de una semana por los problemas para utilizar su estadio.

En el Real Madrid se asume una semana clave. No solo por lo que ya es la lucha con el Barcelona por el liderato, sino igualmente por lo que supone la última semana previa al parón de selecciones. Elche fuera, así como visitar al Atlético de Madrid en el Metropolitano, los próximos desafíos para la plantilla de José Mourinho. Tras ellos y la ventana de selecciones, habrá que volver a convivir con la Copa de Europa.

Mbappé, primer jugador desde James en marcar y asistir en 17 minutos por el Bernabéu: GETTY

Mbappé igualó la marca de James en una primera parte donde el Real Madrid ya vencía 3-0 al Rayo. Además del tanto de Kylian, anotaron nombres como Carreras y Jude Bellingham tras un gran centro de Vinicius. La Casa Blanca espera por el devenir de una semana donde una de las pocas marcas que le quedaban a Rodríguez en el Bernabéu ya le pertenecen a Kylian.

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