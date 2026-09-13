La fortuna que ganó Atlético Nacional solo 24 horas después de anunciar a James Rodríguez

La llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional no solo genera expectativas desde el punto de vista deportivo. El fichaje del capitán de la Selección Colombia ya comienza a tener un impacto comercial para el conjunto verdolaga.

Una de las primeras muestras está en la venta de camisetas. La indumentaria de Atlético Nacional con el nombre de James tiene un precio de $399.950 pesos colombianos en su versión local para hombre, según la tienda oficial del club.

En menos de 24 horas, se habrían vendido 1.000 camisetas de James Rodríguez. La cifra representa cerca de 400 millones de pesos colombianos en ventas brutas si se toma como referencia el precio de $399.950 por unidad.

El impacto también se refleja en el interés de los hinchas por Atlético Nacional. Tras el anuncio del fichaje, el club registró un fuerte movimiento comercial y superó los 20.000 abonados, mientras la camiseta de James se convirtió rápidamente en uno de los productos más buscados.

De esta manera, James Rodríguez ya empieza a generar resultados para Atlético Nacional incluso antes de su debut. El club no solo espera que el colombiano sea determinante dentro de la cancha, sino que también se convierta en una figura clave para impulsar la venta de camisetas, abonos y otros ingresos comerciales.

¿Cuándo debutaría James Rodríguez con Atlético Nacional?

James Rodríguez tendría sus primeros minutos con el Verdolaga e miércoles 16 de septiembre contra el Inter de Bogotá, por la fecha 13 de la Liga BetPlay.

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James Rodríguez – Atlético Nacional

En resumen