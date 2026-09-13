Lo quiso Atlético Nacional pero Deiver Machado eligió sorpresivo club

Deiver Machado habría entrado en planes de Atlético Nacional sobre el cierre del mercado pero el lateral seguirá en Europa.

Atlético Nacional había mostrado interés en Deiver Machado para reforzar su plantilla. Sin embargo, el lateral colombiano decidió continuar su carrera en Europa y ya tiene nuevo destino, aunque muchos señalan que era mejor venir a la Liga BetPlay.

Machado fue anunciado como nuevo jugador del Rodina Moscow, club que disputa la máxima categoría del fútbol ruso. El defensor de 33 años llegó como agente libre y los detalles de su contrato todavía no fueron informados.

El colombiano venía de jugar en el Nantes, donde disputó 16 partidos durante el último semestre y registró una asistencia. Antes de llegar al conjunto francés, Machado tuvo una extensa etapa en el Lens, además de pasar por Toulouse y Gent durante su carrera europea.

Machado también viene de disputar el Mundial 2026 con la Selección Colombia. El lateral suma 16 partidos con la Tricolor y fue titular ante Portugal, encuentro en el que disputó los 90 minutos.

De esta manera, Atlético Nacional tendrá que buscar otra alternativa para reforzar su lateral izquierdo. El club verdolaga había seguido de cerca al futbolista por su pasado en la institución, pero finalmente Deiver Machado continuará su carrera en Rusia.

Los equipos europeos de Deiver Machado

Esta será la quinta experiencia europea para Machado, tras haber jugado el Gante de Bélgica, y los franceses Nantes, Lens, Toulouse.

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Deiver Machado presentado en su nuevo club.

En resumen