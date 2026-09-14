A días de firmar con Atlético Nacional, James anunciará una de las noticias más tristes de su vida

¡Consternación en el entorno del '10'! A días de firmar con Atlético Nacional, James Rodríguez anunciará una de las noticias más tristes de su vida.

Todo tiene su final y nada dura para siempre… Cuando parecía que todo era alegría en el entorno de James Rodríguez porque firmó con Atléico Nacional, uno de los periodisas más cercanos al ’10’ reveló que el volante va a anunciar una de las noticias más tristes de su vida.

Los días empezaron a pasar y poco a poco se iban cerrando los merados de fichajes en las ligas más importantes. De un momento a otro, James empezó a sonar para jugar en la segunda divisón de Italia tras una oferta de un millón de euros que le hizo el Avellino. Esto ya empezaba a dejar claro lo que está por venirse.

Con la narrativa de que fueron al Mundial 2026 con la convicción de llegar a la final, el duro golpe de quedar eliminados en octavos de final contra Suiza con tan solo 317 minutos en cinco partidos y sin registrar goles ni asistencias habría llevado a que James Rodríguez tome una de las decisiones más difíciles de su vida.

James Rodríguez anunciará una de las noticias más tristes de su vida

James jugó tres Mundiales con Colombia. (Foto: Getty Images)

“Esta semana habrá noticia sobre eso“, dijo Eduardo Luis López cuando en el programa ‘La FM Más Fútbol’ estaban hablando sobre el retiro de James de la Selección Colombia. ¡Y ahí no paró la información que dio el narrador! “Hará felices a unos y tristes a otros. Será punto final”, sentenció uno de los periodistas más cercanos al ’10’ como lo es López.

En resumen

James Rodríguez anunciaría esta semana su retiro oficial de la Selección Colombia .

anunciaría esta semana su retiro oficial de la . Eduardo Luis López reveló la información en el programa La FM Más Fútbol .

reveló la información en el programa . El periodista calificó la próxima noticia de James Rodríguez como un punto final.