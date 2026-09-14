¡Última hora! La primera gran polémica con James Rodríguez en Atlético Nacional

Todavía no ha jugado con Atlético Nacional y ya hay una gran polémica con James Rodríguez.

James Rodríguez recién llegó a Atlético Nacional y ahora mismo el jugador todavía no tiene fecha de debut. Aunque lo presentaron y le dieron las 23, el jugador seguirá sin sumar minutos. Ahora incluso se revela una nueva polémica con él en referencia a este tema.

De acuerdo a la revelación del VBar Caracol, la primera polémica con James Rodríguez llega porque el jugador no jugará este miércoles contra el Internacional de Bogotá. El 10 colombiano se prepara de a poco para su debut, y estaría apuntando al duelo contra Millonarios.

¿Cuándo juega Atlético Nacional contra Millonarios?

El partido de Millonarios con Atlético Nacional se jugará el próximo jueves, 24 de septiembre de 2026. Este encuentro se disputará en Medellín y marcaría también el contexto perfecto para que el volante colombiano debute con el equipo ‘Verdolaga’. Aunque todavía no hay nada confirmado.

¿James escoge partidos para jugar con Atlético Nacional?

El gran rumor que sacude la carrera de James en Atlético Nacional es que el volante podría elegir que partidos jugar, sin embargo, esto está lejos de la realidad y no ha sido confirmado. Aunque de acuerdo a Carlos Vélez, en Nacional le darían ese tipo de comodidades.

El sueldo de James Rodríguez en Atlético Nacional

Se reveló que James Rodríguez ahora mismo en Atlético Nacional gana un salario de 4 millones por año. Aunque este salario no ha sido ni será confirmado por Atlético, es un promedio de lo que el jugador venía ganando en los últimos años y lo que pedía para que lo fichen.

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