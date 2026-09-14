Marcelo Gallardo ya es el DT de la Selección de Ecuador y ahora revelaron algunos detalles de su llegada a ‘La Tri’. El entrenador tiene un contrato por los próximos 4 años y también un un sueldo de 3.5 millones. Además, se negoció una residencia en dos países.
De acuerdo a la información de Marcelo Bee Sellares, algunos de los detalles del contrato de Marcelo Gallardo con la Selección de Ecuador es que el DT tendrá una residencia en Ecuador y Argentina, este es un detalle que ha causado una gran polémica en los aficionados.
El sueldo de Gallardo en Ecuador y su equipo de trabajo
Según Sellares, Gallardo ganará un contrato de 3.5 millones al año con ‘La Tri’ y también el entrenador trabajará en Ecuador con 10 colaboradores, algunos de los nombres que vienen trascendiendo son aquellos históricos colaboradores con los que trabajó en River Plate como:
- Matías Biscay — ayudante de campo.
- Hernán Buján — ayudante de campo.
- Nahuel Hidalgo — videoanalista.
- Pablo Dolce — preparador físico; distintas
- Jorge Bombicino — kinesiólogo
Gallardo al fin es el DT de la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)
¿Marcelo Gallardo tiene cláusula de salida en Ecuador?
Marcelo Gallardo llega a la Selección de Ecuador y estos serían sus primeros jugadores descartados
Por otro lado, no se ha revelado qué cláusulas de salida tiene Marcelo Gallardo con Ecuador y temas sobre su rescisión de contrato si es que otro equipo lo busca o los resultados no se dieron.
¿Hay bonos para Marcelo Gallardo?
Ahora mismo no se ha detallado si Marcelo Gallardo y su equipo tengan bonos por resultados en su paso por la Selección de Ecuador. Se espera que sí exista esta variante, puesto que, es muy normal que en los contratos entre DT y selecciones se establezcan ciertos bonos.
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En síntesis:
- Marcelo Gallardo firmó como DT de Ecuador por 4 años y 3.5 millones anuales.
- 10 colaboradores integran el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo en la Selección ecuatoriana.
- Marcelo Gallardo mantendrá residencia oficial compartida entre Ecuador y Argentina durante su contrato.