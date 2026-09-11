Querían a otro: James Rodríguez fue el plan B de Atlético Nacional

James Rodríguez no era la primera alternativa de Atlético Nacional y revelaron que el club fue por otro seleccionado colombiano.

James Rodríguez es nuevo jugador de Atlético Nacional, pero su llegada habría sido consecuencia de un movimiento previo del club. Según información revelada por Guillermo Arango, el equipo antioqueño tenía otra prioridad para reforzar su plantilla.

El plan A de Atlético Nacional habría sido Juan Guillermo Cuadrado. El lateral-extremo colombiano estaba en conversaciones con el conjunto verdolaga, pero finalmente habría rechazado la posibilidad de llegar a Medellín para el rival del DIM.

Una de las razones estaría relacionada con el vínculo que Cuadrado mantiene con Independiente Medellín, club en el que comenzó su carrera profesional. La presencia de Juan Fernando Quintero en el DIM también habría influido en la posibilidad de ficharlo, mientras Millonarios apareció como otra alternativa para el experimentado futbolista.

Ante la negativa de Cuadrado, Atlético Nacional habría avanzado por James Rodríguez. El mediocampista colombiano ya firmó hasta la temporada 2027, volviendo al país tras 17 años.

De esta manera, James Rodríguez terminaría siendo la gran apuesta de Atlético Nacional, aunque inicialmente no habría sido la primera alternativa. Mientras el ’10’ se prepara para regresar al fútbol colombiano, Cuadrado también negocia su futuro y podría terminar vistiendo la camiseta de Millonarios.

La decisión de la Selección Colombia con James Rodríguez

La Selección Colombia con James Rodríguez tomaría una decisión contundente y lo seguiría convocando hasta por fines comerciales. De acuerdo a la revelación de Pipe Sierra, en los próximos amistosos que jugará la Selección Colombia, James tendría que estar porque es parte del acuerdo comercial de los amistosos.

Publicidad

Juan Cuadrado fue pre convocado al Mundial con Colombia.

En resumen