Atlético Nacional sigue a otro seleccionado colombiano ¿lo pidió James Rodríguez?

Atlético Nacional acaba de anunciar a James Rodríguez y ahora reportan que están siguiendo a otro jugador de Selección Colombia.

Atlético Nacional continúa moviéndose en el mercado de fichajes. Después de apostar por el regreso de James Rodríguez, el conjunto antioqueño tendría en carpeta a otro futbolista de la Selección Colombia.

Se trata de Deiver Machado, lateral izquierdo formado en las divisiones inferiores de Atlético Nacional. El defensor es seguido de cerca por el club, que analiza la posibilidad de concretar su regreso.

Machado, actualmente en el fútbol internacional, habría dejado abierta la puerta para volver a vestir la camiseta del conjunto verdolaga. Su experiencia y recorrido con la Selección Colombia lo convierten en una alternativa atractiva para reforzar la plantilla.

El nombre del lateral del Rodina Moscú también contaría con el respaldo del cuerpo técnico encabezado por Lucas González. Además Alexis Henríquez, histórico del club, habría recomendado su fichaje a la dirigencia de Atlético Nacional.

Por ahora, el interés por Deiver Machado se encuentra en una etapa inicial y no existe un acuerdo cerrado. Sin embargo, el regreso del canterano comienza a tomar fuerza mientras Atlético Nacional busca seguir incorporando jugadores de jerarquía a su proyecto.

¿Cuándo puede fichar Deiver Machado por Atlético Nacional?

Atlético Nacional ya no puede contratar a Deiver Machado para esta ventana de transferencias, se acabó el tiempo hasta para fichar jugadores libres. Tendrá que esperar a la ventana de transferencias europea en enero.

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Deiver Machado – Selección de Colombia. Foto: Getty.

En resumen