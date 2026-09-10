Cristiano Ronaldo y Al-Nassr, a tres partidos de igualar récord Mundial de River Plate

Cristiano Ronaldo y su Al-Nassr volvieron a ganar por la Saudi Pro League. Derrotaron 2-1 al Abha para imponer un nuevo récord en cuanto a torneos de primera división se refiere. Desde hace 93 partidos no se quedan sin goles en sus encuentros por Arabia Saudita. El mítico récord de River Plate, de más de 85 años, corre peligro.

Desde el 8 de diciembre del 2023 Al-Nassr no sabe lo que es quedarse un solo partido sin marcar goles por la Saudi Pro League. Una marca brutal en todos los sentidos y que ya les iguala con los 93 partidos que River Plate logró entre 1936 y 1939. Desde el 1 de diciembre del 2023, en una derrota con Al-Hilal, el equipo de CR7 no se va del campo sin goles.

Los árabes igualan a River en cuanto a competencias ligueras se refiere, pero todavía necesitan tres partidos para igualar el récord mundial de los Millonarios si contamos todas las competencias. Entre 1936 y 1939, La Banda también sumó 3 partidos con goles en esa racha que llevaron su marca hasta los 96 partidos seguidos anotando a sus rivales. Al-Nassr ya conoce el camino.

En caso de marcar en los partidos ante Al-Khaleej, Al-Ain por Champions de Asia, Al-Diriyah y FK Neftchi Fergana del 12 de octubre, el equipo de Cristiano Ronaldo se consolidará como el primer equipo de la historia del fútbol mundial en llegar a 97 encuentros marcando de manera consecutiva. Todo en el fútbol del siglo XXI y con más paridad que nunca.

Al-Nassr ya lleva 93 partidos seguidos marcando de manera consecutiva: GETTY

Abha fue el último rival en sufrir los goles de un Al-Nassr que ahora mismo es segundo del torneo local de Arabia. Los de CR7 acumulan 15 de los 18 puntos posibles hasta la fecha, siendo solamente superados por los goles a favor de un Al-Hilal que se pone como líder de la tabla de momento. Ronaldo, relacionado con River durante el Mundial de Clubes del 2025, se encuentra a semanas de quitarle a los Millonarios una de las marcas más ostentosas de su historia.

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CR7, más cerca de los 1000 goles

En la victoria ante Abha, los de CR7 volvieron a disfrutar de toda la potencia goleadora del luso. Un certero cabezazo sobre el minuto 21 abriría la cuenta en un Alawwal Park donde en este momento solo 21 gritos sagrados separan al portugués de los 1000 goles oficiales. Parece cuestión de tiempo para ver a Cristiano llegar a uno de los pocos objetivos que le quedan en su carrera.

Pronto también le llegarán a CR7 retos con su selección. Tras una Copa del Mundo decepcionante, la Seleção inicia la defensa de la Nations League ante Gales en semanas. Lo harán con el objetivo de meterse en la Final Four del verano del 2027 y donde Ronaldo buscará su cuarto título para el país. Cristiano cierra el año lleno de retos.

Datos claves

Cristiano Ronaldo persigue la marca histórica de 96 partidos seguidos anotando de River Plate .

persigue la marca histórica de 96 partidos seguidos anotando de . Al-Nassr igualó los 93 partidos consecutivos con gol en ligas de River Plate .

igualó los 93 partidos consecutivos con gol en ligas de . Cristiano Ronaldo quedó a solo 21 anotaciones de alcanzar los 1000 goles oficiales.