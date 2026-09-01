“Un hueco imposible de reemplazar”, las portadas de la prensa europea tras el retiro de Messi

España, Francia y hasta Holanda se rinden a la figura de Messi. No dudan del legado del argentino en su paso por los torneos FIFA.

No habrá más partidos de Lionel Messi en cuanto a los torneos FIFA se refiere. El rosarino puso fin a una carrera en selecciones que ya es historia de este deporte. En Europa, donde le conocen mejor que la mayoría, le dedican sentidas portadas que dan a entender el impacto que La Pulga tuvo en sus tiempos por Barcelona o PSG.

“Messi deja un hueco imposible de reemplazar… Messi, adiós a Argentina… Messi, adiós a la Albiceleste… Messi deja la Albiceleste”, empiezan citando desde portales como MARCA, AS, Mundo Deportivo o Sport alrededor del rendimiento de La Pulga en su paso por la selección. Se habla de un vacío en el panorama de naciones que será difícil de llenar.

En cuanto a la prensa internacional se refiere, medios de Francia, Países Bajos, Inglaterra o Italia le dedican igualmente portadas al argentino. Se habla de una decisión difícil, que sin dudas cambiará el panorama de los torneos FIFA y que muestra cómo nadie es ajeno al paso del tiempo. Messi, elogiado por quienes más sufrieron sus goles desde el debut en el 2004.

“Lionel Messi para su carrera internacional con Argentina… Argentina pierde a Messi… Messi dice adiós a la Selección Argentina… El indicio de que realmente es el fin”, dictan ahora mismo las primeras páginas y periódicos físicos de medios como Sportwereld, L’Équipe, Daily Mail o La Gazzetta dello Sport. La Pulga es respetado como pocos en el viejo continente.

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Messi no volverá a jugar con la Selección Argentina. La Copa del Mundo marca el final de una era dorada para el deporte rey donde su zurda protagonizó la mayoría de los fines de semana. Los dirigidos por Lionel Scaloni asumen una era de cambio donde veremos quién toma la cinta de capitán, la camiseta número 10 y, por encima de todo, el peso de liderar a una tres veces campeona en la historia de los Mundiales.

Los números de Messi en la Selección Argentina

Partidos: 207.

207. Goles: 125.

125. Asistencias: 68.

68. Hat-tricks: 10.

10. Títulos absolutos: 4.

4. Primer partido : Hungría, Fecha FIFA, 2005.

: Hungría, Fecha FIFA, 2005. Último partido: España, final Mundial, 2026.

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