La primera oferta oficial del Avelino para que James Rodríguez sea su nuevo jugador.

Este miércoles 9 de septiembre de 2026 se reveló que el Avelino ya elevó una oferta formal por James Rodríguez. El 10 colombiano sigue sin equipo, pero su llegada a la segunda de Italia sería una posibilidad real. Ahora se confirmaron los detalles de la primera propuesta oficial del Avelino.

La primera oferta oficial del Avelino a James Rodríguez

James Rodríguez recibió una oferta del Avelino la cual es de un contrato hasta junio de 2027 con renovación por un año más en caso de ascender. Esa sería una propuesta que vincularía al colombiano al fútbol italiano hasta por dos años en Europa.

Por otro lado, el club se queda lejos de los 5 millones que el colombiano pretende como salario. El Avelino elevó una oferta de 1.2 millones de euros el primer año y + 2 por el segundo. También se le cancelaría una suma adicional por los derechos de imagen, de acuerdo a la información de Julíán Capera.

James Rodríguez estuvo en el Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

James Rodríguez ahora mismo tiene que responder a esta oferta para que se decida si finalmente llega o no a Italia y regresa al fútbol europeo. Aunque está lejos de otros grandes brillos, el colombiano volvería a jugar en el ‘Viejo continente’ buscando un mejor nivel.

Los otros equipos que estuvieron cerca de James Rodríguez

Con el futuro de James Rodríguez, varios equipos han estado relacionados como Corum y Corinthians. Además, el América de México también estuvo muy interesado en el colombiano. Pero el fichaje del jugador se quedó en pausa y ahora busca un nuevo destino el capitán de la Selección Colombia.

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