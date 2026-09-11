Así es el contrato de James Rodríguez en Atlético Nacional

James Rodríguez es nuevo jugador de Atlético Nacional y ya se conocen algunos detalles del contrato millonario que tendrá el volante.

James Rodríguez ya tiene nuevo equipo tras confirmarse su llegada a Atlético Nacional y ahora comenzaron a conocerse detalles del acuerdo que marcará su regreso a la Liga BetPlay después de casi dos décadas jugando en el exterior.

El salario de James Rodríguez en Atlético Nacional

Según reportes de prensa, James Rodríguez tendría un salario cercano a los 3 millones de dólares anuales en Atlético Nacional. La cifra lo convertiría en uno de los futbolistas mejor remunerados del plantel verdolaga, aunque los términos económicos completos del contrato no han sido difundidos oficialmente.

El vínculo del colombiano con Atlético Nacional sería hasta junio de 2027, aunque existiría la posibilidad de extenderlo por un período adicional si ambas partes están de acuerdo. De esta manera, James tendría la posibilidad de continuar en el club más allá de la próxima temporada, dependiendo de su rendimiento y de la decisión del jugador y la institución.

Su llegada también representa el regreso de James al fútbol de clubes después de un período de poca continuidad. El colombiano disputó su último partido con Minnesota United y posteriormente quedó como agente libre, por lo que Atlético Nacional será su oportunidad para recuperar ritmo competitivo tras varios meses de irregularidad.

Antes de acordar su llegada a Atlético Nacional, James Rodríguez sonó para varios equipos, entre las opciones que aparecieron estuvieron el Avellino de Italia, Corinthians, América de México entre otros.

James Rodríguez – Atlético Nacional.

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Los minutos de James Rodríguez en este 2026 entre Selección y Club

Es totalmente insólito descubrir que un jugar de alto nivel como James Rodríguez, ahora tenga menos minutos con su equipo que con su país. En este año así se reparte el tiempo de juego del colombiano:

Club (Minnesota): 274 minutos en 8 partidos

Selección Colombia: 549 minutos en 9 partidos

En resumen

Salieron a la luz los detalles financieros del contrato de James Rodríguez con Atlético Nacional para esta temporada 2026.

para esta temporada 2026. Se conoció la estructura salarial y el monto aproximado que percibirá el volante colombiano , marcando un hito económico para el balompié nacional.

, marcando un hito económico para el balompié nacional. La dirigencia ‘verdolaga’ diseñó un modelo de ingresos con apoyo de patrocinadores y derechos de imagen para hacer viable la vinculación de la figura internacional.