Sorpresa mundial: Marcelo Gallardo aparece ‘contratado’ en este equipo en medio de los rumores de Ecuador

En medio de los rumores de la Selección de Ecuador, medios oficiales pusieron a Marcelo Gallardo contratado en un equipo.

La Selección de Ecuador continúa a la espera de la confirmación oficial de su nuevo entrenador. En medio de las versiones que han circulado durante las últimas semanas, un nuevo detalle volvió a poner a Marcelo Gallardo en el centro de la escena.

La web oficial de FIFA ya coloca a Marcelo Gallardo como entrenador de la Selección de Ecuador en el apartado de información correspondiente a la FEF. El dato genera expectativa, aunque la Federación Ecuatoriana de Fútbol todavía no ha realizado el anuncio oficial de su contratación.

Las negociaciones entre Gallardo y la FEF han estado marcadas por diferentes aspectos económicos y contractuales. Los reportes señalan que se negocia un vínculo hasta 2030 y un salario cercano a los 3,5 millones de dólares anuales, aunque todavía existen detalles por definir, entre ellos posibles cláusulas de rescisión y otros bonos.

Gallardo se mantiene como la principal alternativa de la FEF después de la salida de Sebastián Beccacece. Antes de que su nombre tomara fuerza, la Federación también analizó otras opciones como Luis Zubeldía, Domènec Torrent y Roberto Martínez, mientras avanzaban las conversaciones con distintos entrenadores.

Por ahora, la FEF no ha presentado oficialmente a Gallardo como nuevo seleccionador. La Federación, además, descartó utilizar un entrenador interino y busca cerrar la contratación antes de los próximos amistosos de Ecuador en la fecha FIFA.

El sueldo de Marcelo Gallardo en la Selección de Ecuador

Como DT de la Selección de Ecuador, según ha trascendido, Marcelo Gallardo ganará un salario cercano a los 3.5 millones por año. Su contrato con la Selección nacional es de 4 años, por lo cual, avisan que ganaría cerca de 14 millones en los 4 años.

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En resumen