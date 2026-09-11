Juan Guillermo Cuadrado llegó a Millonarios y estos serían los ‘sacrificados’ por Alberto Gamero

Juan Guillermo Cuadrado es nuevo fichaje de Millonarios, sin embargo su llegada afectaría a otros jugadores del plantel de Alberto Gamero.

La posible llegada de Juan Guillermo Cuadrado a Millonarios no solo significaría un refuerzo de jerarquía para Alberto Gamero. Su incorporación también modificaría la competencia interna por la titularidad.

Uno de los principales afectados sería Jorge Chaverra, quien perdería protagonismo en el lateral derecho. Cuadrado puede ocupar esa posición y, por experiencia y recorrido, partiría con ventaja para quedarse con el puesto.

Otro nombre que podría perder su lugar es Mateo García. El mediocampista ha tenido minutos importantes, pero la llegada de Cuadrado le daría a Gamero una alternativa con mayor experiencia para ocupar diferentes zonas del campo.

Esto no significa que Chaverra y García quedarían relegados del plantel. Sin embargo, la llegada de Cuadrado aumentaría considerablemente la competencia y podría reducir sus minutos como titulares.

En ese sentido, el fichaje del experimentado colombiano tendría un doble efecto: Millonarios ganaría jerarquía y variantes, mientras algunos jugadores deberán luchar nuevamente por un lugar en el once inicial.

¿Cuándo debutaría Juan Guillermo Cuadrado en Millonarios?

Dejó el Pisa antes del Mundial y desde ahí no ha tenido actividad, por lo que Cuadrado necesitará unas semanas de adaptación antes de tener minutos. Su debut podría ser contra Boyacá Chico el 19 de septiembre.

Publicidad

Juan Guillermo Cuadrado – Millonarios. Foto: Millonarios.

En resumen