James Rodríguez y su contundente respuesta al ser preguntado sobre su fichaje por Junior: “Ya está”

A James Rodríguez volvieron a preguntarle por su casi fichaje por Junior de Barranquilla y su decisión ahora de volver a Atlético Nacional.

James Rodríguez ya comenzó su nueva etapa con Atlético Nacional y, durante su presentación, habló de uno de los capítulos que marcó su reciente regreso al fútbol colombiano. El mediocampista fue consultado por la negociación que mantuvo con Junior a finales de 2025.

El interés del conjunto barranquillero generó expectativa durante varios meses, pero finalmente el fichaje no se concretó. James terminó tomando otro rumbo y, varios meses después, eligió a Atlético Nacional para volver a jugar en Colombia.

Consultado directamente por aquella posibilidad, el capitán de la Selección Colombia fue contundente. “Eso de Junior ya es pasado, ahora estoy en Nacional. Me siento feliz. Este club y esta camiseta es la que más pesa en Colombia, entonces dicho esto, ya está, se sabe”, manifestó James durante su presentación.

James había señalado anteriormente que todavía no consideraba regresar al fútbol colombiano, pero explicó que la propuesta de Nacional y todo lo que representa la institución terminaron modificando su decisión, sumado a que supuestas ofertas del América de México, Corinthians de Brasil entre otros no fueron concretadas.

El mediocampista tendrá como objetivo recuperar continuidad y convertirse en una de las principales figuras del conjunto verdolaga, no solo pensando en su club si no en la Selección de Colombia.

James Rodríguez usaría la número 10 en Atlético Nacional

Por otro lado, con Atlético Nacional se espera que James Rodríguez vuelva a usar la número 10. El club, según Pipe Sierra, ya comenzó los planes para que le puedan dar la camiseta al jugador. Actualmente la usa Edwin Cardona, pero se la cedería a James.

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