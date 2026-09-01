De La Fuente, DT de España, elogió a Messi tras su retiro de la Selección Argentina

Luis De La Fuente fue claro sobre el legado que deja Messi tras su retiro del fútbol de selecciones. Empieza una nueva era.

Europa empieza a reaccionar poco a poco al retiro de Lionel Andrés Messi de la Selección Argentina. Voces de todo tipo analizan lo que supone un cambio en el fútbol internacional en todos los sentidos. Luis de la Fuente, entrenador de España y verdugo del rosarino en la final de la última edición de la Copa del Mundo, se deshizo en elogios hacia el futbolista del Inter de Miami. Respeto total al 10.

“Es un personaje futbolístico que es de leyenda… Nos daremos cuenta de la dimensión futbolística de un jugador de fútbol que va a ser muy difícil que alguien supere los números que ha conseguido él… Él lo dejará cuando él quiera, no le dejará el fútbol a él”, palabras de Luis de la Fuente en Radio MARCA. El DT de España, a los pies de La Pulga. No es la primera vez que lo elogia.

Hablamos del entrenador que frustró a Messi de la posibilidad de levantar su segunda Copa del Mundo en Estados Unidos. Prácticamente seis semanas después de aquella victoria gracias al gol de Ferran Torres, el entrenador de España se deshace en elogios hacia un Lionel que puso final a su etapa en el combinado albiceleste. Las reacciones de prensa en la península ibérica tampoco se han hecho esperar.

Messi pone final a una etapa en el fútbol de selecciones absolutamente gloriosa. Una que pudo haber sido de la mano de España gracias a los repetidos intentos que el combinado europeo realizó para intentar quedarse con sus servicios cuando era juvenil del Barcelona. Caprichos del destino o no, La Pulga terminó jugando su último partido en competiciones FIFA en medio de las dos naciones que han marcado su vida en todos los sentidos.

De La Fuente siempre se ha declarado como admirador de Messi: GETTY

El argentino confirmó todo con un comunicado en sus redes sociales más que sentido. En este volvió a remarcar la importancia del fallecimiento de su padre para tomar esta decisión y el deseo de dar paso a la nueva generación de jugadores argentinos que tomará su lugar. Se termina una era en el fútbol de selecciones y hasta los rivales de Messi se rinden a un legado absolutamente imborrable. Se termina una era.

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El Mundial 2026 de Messi sorprendió a De La Fuente

“Parece que tiene 19 años. Está en un nivel excepcional y ha vivido 50.000 situaciones de este tipo… Es incansable, insaciable y un ejemplo para los que están empezando en el fútbol”, declaraba ya Luis de la Fuente alrededor de quien considera el mejor futbolista de todos los tiempos. Todo ello antes de una final de la Copa del Mundo donde su selección se terminaría imponiendo al equipo de Lionel Scaloni.

En aquel torneo Messi firmó récords de todo tipo. Durante varias jornadas fue el máximo anotador en la historia de los Mundiales y se retiró de la alta competencia de selecciones como el futbolista con más victorias en toda la Copa del Mundo. En España no se han hecho esperar las reacciones alrededor de la que supone una de las noticias del año a nivel deportivo.

Datos claves

Luis de la Fuente elogió a Lionel Messi tras confirmarse su retiro de la selección argentina .

elogió a tras confirmarse su retiro de la . El entrenador de España ofreció sus declaraciones sobre el delantero en Radio MARCA .

ofreció sus declaraciones sobre el delantero en . Lionel Messi anunció el fin de su etapa internacional mediante un comunicado en redes sociales.