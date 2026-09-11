Revelan tres nuevos nombres que Néstor Lorenzo convocará a la Selección de Colombia

La Selección de Colombia tiene nuevo ciclo por empezar y revelan que Néstor Lorenzo decidió llamar a tres jugadores inéditos.

La Selección Colombia se prepara para una nueva convocatoria después del Mundial 2026. En medio del proceso de renovación, el cuerpo técnico analiza algunas alternativas que podrían representar nuevas caras para la Tricolor.

Entre los nombres que aparecen en el radar están Yoshan Valois, Matías Orozco y Juan Manuel Rengifo, según Mariano Olsen. Los tres podrían ser considerados para los próximos amistosos de Colombia ante México, Paraguay y Perú, programados entre septiembre y octubre.

Valois, de 21 años, es delantero de Lanús y ya fue incluido en la prelista de la Selección Colombia. El atacante llegó al fútbol argentino después de destacarse con Deportivo Pasto y en 2026 acumula cinco goles y una asistencia con el conjunto granate.

Por su parte, Matías Orozco, de 18 años, acaba de dejar el Deportivo Cali y es considerado una de las jóvenes promesas del fútbol colombiano. El mediocampista ya ha tenido presencia en procesos juveniles de la Selección, mientras que Juan Manuel Rengifo, de 21 años, también aparece como una alternativa que podría recibir una oportunidad en la mayor tras brillar en Atlético Nacional.

La convocatoria definitiva de Colombia se conocerá la próxima semana. La Tricolor enfrentará a México el 26 de septiembre, Paraguay el 2 de octubre y Perú el 6 de octubre, en una serie de amistosos que servirá para comenzar a evaluar nuevos nombres de cara al siguiente proceso.

La gran ausencia de la Selección de Colombia para los amistosos de septiembre

Medios locales revelaron que James Rodríguez no sería convocado a la Selección de Colombia en septiembre, el volante recién tendrá algo de rodaje profesional esta semana tras sumarse a Atlético Nacional.

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Yoshan Valois – delantero de Lanús. Foto: Getty

En resumen