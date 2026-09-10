La primera reacción de Juan Fernando Quintero y el DIM al anuncio de que Millonarios fichó a Cuadrado

Día muy movido en el mercado de fichajes en el fútbol colombiano, después de que se revelara que Juan Guillermo Cuadrado es nuevo jugador de Millonarios. Tal ha sido la importancia de este fichaje, que hasta Juan Fernando Quintero reaccionó.

En redes sociales, Millonarios anunció a Cuadrado como su nuevo jugador, y su ex compañero en la Selección Colombia, Juan Fernando Quintero, reaccionó con un “me gusta”. El referente del DIM no fue ajeno a lo que representa este fichaje, pero aumenta la polémica.

¿Cuadrado habría rechazado al DIM?

Cuando se especulaba con el regreso de Juan Guillermo Cuadrado al fútbol colombiano, fue el DIM el que más lo buscó. Sin embargo, el jugador rechazó la oferta y se esperaba que juegue en otro club del extranjero. Ahora decidió mudarse a Millonarios.

Diferentes rumores avisan para el DIM era muy complicado asumir el salario de Quintero y de Cuadrado, por lo cual, esa operación no avanzó tampoco. Ahora Quintero y Cuadrado podrían enfrentarse en el fútbol colombiano a finales del mes de septiembre.

A Quintero le gustó la llegada de Cuadrado a Millonarios. (Captura de pantalla)

La reacción del DIM a la llegada de Cuadrado a Millonarios

Por su parte, el DIM reaccionó con un video que no tiene palabras, pero que da mucho de que hablar. El club mostró un clip de 30 segundos de cómo le ponen la banda de capitán a Quintero, todo mientras se cuadraba lo de Cuadrado a Millonarios.

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Cuadrado vuelve al fútbol colombiano 17 años después de lo que fue su salida. El jugador pasó por las inferiores del DIM, pero decidió que sea Millonarios el club de su regreso a Colombia. El jugador llega con 38 años recién cumplidos.

El contrato de Juan Guillermo Cuadrado con Millonarios

Juan Guillermo Cuadrado firma con Millonarios hasta mediados de 2027. El ex jugador de la Juventus tendría un sueldo cercano a lo 2 millones de dólares. Se espera que su debut se concrete en las siguientes semanas.

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