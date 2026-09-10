La fortuna que le pagarían Arsenal y Manchester City a William Pacho para sacarlo de PSG

Para que William Pacho llegue a la Premier League, Arsenal y Manchester City le pegarían una fortuna.

William Pacho renovó con el PSG hace pocas semanas, y el ecuatoriano quiere comprometer su futuro a estar en Francia, sin embargo, el jugador ecuatoriano tiene todavía mercado y se metió en planes de equipos como Arsenal y Manchester City.

En la Premier League no ven con malos ojos hacer un esfuerzo por el ecuatoriano y buscar su fichaje, aunque saben que con PSG no es fácil negociar. Pacho es titular fijo en el PSG, pero en Inglaterra los dos grande le pondrían un gran sueldo sobre la mesa.

El sueldo que ganaría William Pacho en el PSG

Pacho ya es un defensa consolidado, incluso con una nominación al Balón de Oro, por lo cual en PSG gana ahora mismo por año un sueldo superior a los 11 millones. Por lo cual, si Arsenal y Manchester City quieren fichar al ecuatoriano deberán pagarle un salario superior a esa cantidad.

Para Manchester City no sería un problema, porque el club ‘ciudadano’ está acostumbrado a pagar estas grandes cifras y tiene el músculo financiero para hacerlo. A Enzo Fernández le pagan un salario cercano a los 21 millones, tras comprarlo de Chelsea.

William Pacho renovó con el PSG. (Foto: GettyImages)

En el caso de Arsenal es un poco más complicado, puesto que, el equipo ‘Gunner’ tiene el dinero, pero no acostumbra a pagar estas cifras a sus jugadores. Su defensa mejor pagado en Saliba con 14 millones por año, y solo 5 jugadores superan la barrera de los 11 millones como sueldo.

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Los números de William Pacho como jugador del PSG

Con la camiseta del PSG, William Pacho ya ha jugado un total de 107 partidos entre todas las competencias. El ecuatoriano ha sumado en 3 temporadas más de 8.000 minutos siendo un titular fijo en el equipo francés. Ha ganado dos Champions League.

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