Ángelo Preciado viene teniendo una gran temporada en República Checa con el Sparta Praga. El ecuatoriano ha venido destacando en varios partidos, sin embargo, en el último encuentro se fue expulsado por una mala reacción. El tricolor reclamó penal y cuando el defensor le recriminó la jugada este lo agredió.

1×1 iba el partido entre el Sparta Praga y el Mlada Boleslav, cuando Ángelo Preciado cayó en el área y reclamó un penal sobre el minuto 58. El defensor le recriminó al ecuatoriano, que se halla “tirado”, y Preciado reaccionó de una manera poco aceptable y agredió con un codazo a su rival.

El codazo de Ángelo Preciado toca en la pierna de su rival, y aunque no es un golpe grave, su reacción ameritó la tarjeta roja. Con esto el lateral de la Selección de Ecuador dejó a su equipo con uno menos. No obstante, el Sparta no se vio perjudicado por la baja del lateral ecuatoriano y terminó empatando el partido.

Esta es la segunda tarjeta roja para Ángelo Preciado en lo que va de temporada. El lateral ecuatoriano tiene que corregir este tipo de acciones, puesto que, la primera apenas había sido el pasado 3 de marzo. Estuvo suspendido 3 encuentros y volvió a ser expulsado en el partido que regresaba a la titularidad.

La temporada de Ángelo Preciado viene siendo muy buena, no obstante, ahora nuevamente se perderá tres partidos por roja directa y su equipo lo sufrirá. El ecuatoriano es el titular por la banda derecha, en apenas su primer año en República Chequia, tras su paso por el fútbol de Bélgica.

Las estadísticas de Ángelo Preciado en esta temporada

En lo que va de curso, Ángelo Preciado ha jugado 23 partidos, entre todas las competencias, marcando 3 goles, dando 5 asistencias, pero siendo expulsado en dos ocasiones, ambas por roja directa. La cuestión de disciplina siempre ha sido una recurrente con el lateral ecuatoriano.

¿Cuánto costó el pase de Ángelo Preciado?

Ángelo Preciado llegó a República Chequia a cambio de más de 2 millones de euros. El ecuatoriano tiene contrato para las próximas temporadas, sin embargo, no se descarta un nuevo cambio de cara al futuro por su nivel y proyección. El tricolor, seguramente, será titular en la Copa América con Ecuador.