Pidió una oportunidad pero finalmente Fidel Martínez no entra en planes de Barcelona SC para la siguiente temporada. Desde la prensa local se pudo conocer que el extremo ecuatoriano fue ofrecido a otro club de LigaPro.

Según cuenta el periodista Nicky Maridueña de Mr. Offsider, el extremo ecuatoriano Fidel Martínez fue ofrecido a Delfín SC de Manta. El club amarillo sabe que venderlo será difícil y buscan cederlo a préstamo.

Delfín SC ya tiene en planes a dos futbolistas de Barcelona SC como son Gabriel Cortéz y Bruno Piñatares, sin embargo aún no se confirma si hay negociaciones en marcha entre clubes.

Reportes de prensa señalaban que Barcelona SC ofrecía a estos jugadores como parte de la negociación de Brian Oyola, algo que quedó descartado por parte del club mantense.

Fidel Martínez estuvo en planes del Deportivo Cuenca y El Nacional sin embargo no hubo acuerdo económico. En el 2023 el ‘tricolor’ no tuvo minutos y en este 2024 no entra en planes de Diego López.

Barcelona SC también le busca salida a este jugador

Otro de los jugadores que Barcelona SC le buscará salida es el delantero Jonathan Bauman. El club podría ir por un defensa extranjero y necesitan liberar ese cupo para el 2024.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2024

Barcelona SC por el momento ha confirmado las contrataciones de William Vargas, Dixon Arroyo, Mathias Suárez, Aníbal Chalá, Djorkaeff Reasco, Jhonnier Chalá, Joao Rojas, Brian Oyola y Franklin Guerra.