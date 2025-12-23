Carlos Gruezo dejó Liga de Quito y ya tiene nuevo equipo para el 2026

Liga de Quito intentó hasta el final pero no hubo resultado feliz para la continuidad de Carlos Gruezo. El volante ecuatoriano dejó Liga y ya tiene equipo en el exterior.

Santos Laguna de México se quedará con el volante central titular de Tiago Nunes. Es la primera experiencia que tendrá Gruezo en la Liga MX tras pasos por la MLS y Europa.

La diferencia económica entre ambos clubes fue determinante, y es que en México se conoce que Carlos Gruezo cobraría más de 1.5 millones de dólares al año.

Gruezo llegó a Liga de Quito en forma de préstamo desde Europa y ganó la Supercopa Ecuador. En sus redes sociales el futbolista ya colgó un mensaje de despedida.

Con la salida de Gruezo, Tiago Nunes pidió un volante central como prioridad para el 2026, aunque en los planes estaba la renovación del Augsburg y FC Dallas USA.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

Carlos Gruezo fue seleccionado de Ecuador.

