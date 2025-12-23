Es tendencia:
Carlos Gruezo

Carlos Gruezo dejó Liga de Quito y ya tiene nuevo equipo para el 2026

El volante ecuatoriano Carlos Gruezo dejó Liga de Quito oficialmente y ya se conoce el club que se lo quedará para el 2026.

Por Gustavo Dávila

Carlos Gruezo dejó Liga de Quito y ya tiene nuevo equipo para el 2026 Foto: Getty

Liga de Quito intentó hasta el final pero no hubo resultado feliz para la continuidad de Carlos Gruezo. El volante ecuatoriano dejó Liga y ya tiene equipo en el exterior.

Santos Laguna de México se quedará con el volante central titular de Tiago Nunes. Es la primera experiencia que tendrá Gruezo en la Liga MX tras pasos por la MLS y Europa.

La diferencia económica entre ambos clubes fue determinante, y es que en México se conoce que Carlos Gruezo cobraría más de 1.5 millones de dólares al año.

Gruezo llegó a Liga de Quito en forma de préstamo desde Europa y ganó la Supercopa Ecuador. En sus redes sociales el futbolista ya colgó un mensaje de despedida.

Con la salida de Gruezo, Tiago Nunes pidió un volante central como prioridad para el 2026, aunque en los planes estaba la renovación del Augsburg y FC Dallas USA.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

Tiago Nunes recibió dos ofertas y eligió su equipo para el 2026 ¿se va de Liga de Quito?

Carlos Gruezo fue seleccionado de Ecuador.

En resumen

  • Carlos Gruezo dejó Liga de Quito para unirse al Santos Laguna de la Liga MX.
  • El volante ecuatoriano percibirá un salario anual superior a 1.5 millones de dólares en México.
  • El técnico Tiago Nunes solicitó un nuevo volante central tras la salida del exjugador del Augsburg.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
