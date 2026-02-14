La temporada 2026 de la LigaPro sorprende a todos los aficionados, puesto que, a diferencia de otros años se editó los planes de TV para ver el fútbol ecuatoriano. Se eliminó el plan básico de 5 dólares, y ahora hay 3 nuevas opciones para ver el campeonato.

Los 3 nuevos planes de Zapping Sports para ver la LigaPro

Zapping Sports confirmó que la LigaPro 2026 tendrá 3 planes disponibles para los usuarios:

Plan Pro de 11.90 USD (LigaPro incluida)

Plan Plus de 19.90 (LigaPro y el plan Premium de Disney+)

Plan Premium de 28.90 (LigaPro, Plan Premium de Disney+ y más 100 de canales)

Los nuevos planes para ver la LigaPro 2026. (Foto: @zapping_ecu)

Desde la organización y desde la LigaPro han comentado que en cualquiera de las 3 opciones se podrá ver en exclusiva toda la temporada. Además, hay canales como Teleamazonas que pasarán partidos en TV abierta, la señal ya confirmó que el próximo sábado pasarán Universidad Católica vs Emelec.

¿Disney+ pasará la LigaPro 2026?

Varios hinchas en redes sociales, se cuestionaron si ahora con esta alianza, Disney+, pasará la LigaPro como hace pocos años. Y no, Disney+ no pasará la LigaPro 2026 y no estará incluida en su servicio, pese a esta alianza con la televisora oficial del campeonato ecuatoriano.

¿Cuándo comienza la LigaPro 2026 y cómo se jugará la fecha 1?

La LigaPro comienza oficialmente el próximo viernes, 20 de febrero de 2026. Así se jugará la primera fecha del campeonato:

Orense vs Liga de Quito

Aucas vs Mushuc Runa

Barcelona SC vs Técnico Universitario

Universidad Católica vs Emelec

Macará vs Leones

Delfín vs Deportivo Cuenca

Independiente del Valle vs Guayaquil City

Libertad vs Manta

