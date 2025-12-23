Liga de Quito cerró el año clasificando a Copa Libertadores, ganando la Supercopa Ecuador pero quedando vicecampeón de LigaPro y Copa Ecuador, y ahora hay novedades del futuro de Tiago Nunes. El entrenador brasileño recibió dos ofertas y ya eligió su equipo para el 2026.

El DT brasileño ha decidido quedarse en Liga de Quito para el siguiente año, Nunes cumplirá su contrato e incluso su familia se mudará a la capital ecuatoriana con él. El club Remo de Brasil y la Selección de Perú lo habrían sondeado para la próxima temporada.

La continuidad de Tiago Nunes está condicionada, ya que luego de quedarse a las puertas de dos títulos por una plantilla corta, el DT exigió a la directiva un plan de fichajes ambicioso para seguir.

Si Liga vuelve a quedarse corto en refuerzos como hizo a mitad de temporada 2025, Nunes pondría su cargo a disposición ya que no quiere volver a quedarse sin títulos.

Desde la directiva están conscientes de que fallaron en refuerzos y están buscando jugadores para el 2026. Liga quiere un nuevo delantero, un extremo, un central y un volante.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

Tiago Nunes fue campeón con Athl. Paranense

