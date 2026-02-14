“Lárgate…”: Los hinchas de Barcelona SC explotan contra este jugador tras la Noche Amarilla en Quito

Barcelona SC se llevó la victoria en la Noche Amarilla ante Aucas y quedó listo para jugar en la Copa Libertadores contra Argentinos Juniors. Sin embargo, el encuentro no terminó de convencer a los hinchas que se fueron contra un jugador.

El jugador que fue tendencia en redes sociales a lo largo de la Noche Amarilla en Quito fue Jandry Gómez. El joven jugador ecuatoriano está lejos de demostrar el nivel que se esperaba y ante Aucas se mostró muy impreciso en varias jugadas generando diferentes críticas.

“Jandry Gómez lárgate de Barcelona mercenario“. “Que displicente es Jandry Gómez…”. “Jandry Gomez está a tiempo de entrar en la UNEMI, que desperdicio de jugador”. “Tráiganlo del retiro a Michael Jackson Quiñónez y duerman a Jandry Gómez“, fueron algunos comentarios.

Cuando fue su gran irrupción en el fútbol ecuatoriano, Jandry Gómez era considerado la gran “joya” de Barcelona SC. No obstante, el jugador no se pudo asentar ni con Rescalvo ni con Segundo Castillo. Ahora César Farías le está dando oportunidades, pero tampoco está rindiendo.

Todo parece indicar que Jandry Gómez perdió la gran oportunidad de ser titular con Barcelona SC en el siguiente encuentro ante Argentinos Juniors. El ‘Ídolo’ necesita una victoria como local en esta serie para ir con una importante expectativa a ‘La Paternal’.

Los comentarios de los hinchas contra Jandry Gómez

Los hinchas dejaron estos durísimos comentarios contra Jandry Gómez, tras su partido ante Aucas.

Los comentarios de los aficionados contra Jandry Gómez. (Captura de pantalla)

Los números de Jandry Gómez en la temporada 2025

En la anterior temporada con la camiseta de Barcelona SC, Jandry Gómez jugó un total de 28 partidos entre todas las competencias. No marcó goles. Apenas dio 3 asistencias. Estuvo en cancha un total de 933 minutos. El futbolista apenas cumplirá 20 años en esta temporada.

Encuesta¿Qué debe hacer Barcelona SC con Jandry Gómez? ¿Qué debe hacer Barcelona SC con Jandry Gómez? Ya votaron 0 personas

