Jugador de Barcelona sería convocado a la Selección de Ecuador

Barcelona SC tendría, después de mucho tiempo a un jugador convocado en la Selección de Ecuador por decisión de Marcelo Gallardo.

La Selección de Ecuador se prepara para la fecha FIFA de noviembre con varios futbolistas del torneo local. Marcelo Gallardo continúa observando la LigaPro y t aparecería un representante de Barcelona SC en la Selección después de mucho tiempo.

Según Radio Diblu, Bryan Carabalí estaría entre los convocados de Marcelo Gallardo para la próxima fecha FIFA, como una alternativa para el lateral derecho. Posición en la que Ecuador necesita ampliar sus opciones, tras la doble fecha FIFA y el Mundial reciente.

Carabalí ha sido uno de los pocos elementos destacados de Barcelona SC durante la temporada y más de uno había pedido su convocatoria, especialmente ahora que Gallardo tendría previsto considerar a varios futbolistas del campeonato ecuatoriano.

De concretarse su llamado, Carabalí sería el primer jugador de Barcelona SC convocado a la Selección absoluta desde que Janner Corozo fue citado por Sebastián Beccacece. Otro nombre de BSC que llamó la atención del entrenador argentino fue el de Johan García.

La posición de lateral ha sido uno de los pendientes de Ecuador, con cuestionamientos sobre el rendimiento de Pervis Estupiñán y Ángelo Preciado. Daykol Romero y Layan Loor, de Independiente del Valle, también aparecen como nombres en planes de Gallardo.

Los jugadores que dejarían Barcelona SC para el 2027

Entre los jugadores que están en la puerta de salida de Barcelona SC por el rendimiento están jugadores como: José Gabriel Cevallos, Jhonnier Chalá, Tomás Martínez y Héctor Villalba.

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