Robert Arboleda sorprende y se ofrece a un grande de LigaPro

Robert Arboleda sigue estando en rumores de regresar a la LigaPro y ahora el propio defensor ecuatoriano se ofreció a uno de los grandes.

Robert Arboleda termina pronto su vínculo con el Sao Paulo y esta vez fue el mismo defensor quién alimentó rumores de un posible regreso al fútbol ecuatoriano para el 2027.

En charlas con Byron Castillo, defensor de Barcelona SC, el central ecuatoriano bromeó diciendo que el próximo año jugará en el club del Astillero en el 2027. BSC ya lo sondeó el año anterior.

Rumores anteriores lo ponían también en planes de Liga de Quito, ‘albos’ y amarillos quieren a un central titular como prioridad. Robert Arboleda es hincha de Barcelona SC, lo que inclinaría su fichaje por los amarillos’

En lo económico, una salida como agente libre facilitaría su fichaje, aunque sería complicado que Arboleda mantenga los 50 mil dólares mensuales que percibía en Brasil.

Además, el ecuatoriano tenía pretendientes en el fútbol brasileño y también en Uruguay, con Nacional y Peñarol. En Brasil podría seguir ganando la misma fortuna que viene sumando desde hace diez años que dejó la LigaPro.

Marcelo Gallardo piensa en Robert Arboleda la Selección de Ecuador

Marcelo Gallardo quiso contar nuevamente con Robert Arboleda para la Selección de Ecuador, sin embargo el jugador declinó nuevamente la convocatoria para amistosos de noviembre.

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