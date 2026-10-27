Jesús Pretell es uno de los jugadores más discutidos y Liga de Quito tomó esta decisión con su futuro

Liga de Quito ya definió cuál será el futuro de Jesús Pretell para la siguiente temporada.

En esta temporada Jesús Pretell vive su primer año en Ecuador, el peruano fichó por Liga de Quito en medio de todas las dudas. Aunque su rendimiento no ha sido excepcional, el jugador sí ha sido de lo más regular en una mitad de cancha muy golpeada. Por lo cual, el club tomó una decisión.

Según la información revelada por Mr.OFF, Liga de Quito y Jesús Pretell seguirán juntos para la siguiente temporada. El equipo ‘Albo’ sufrirá varios cambios en la mitad de la cancha, pero la continuidad de Pretell no sería un tema a negociar y el futbolista se quedaría.

Pretell fue traído por Tiago Nunes a Liga de Quito, pero luego con Gustavo Álvarez se ganó la titularidad, incluso por encima de otros jugadores como Gabriel Villamil. El pasado fin de semana, el peruano también anotó un gol con LDU.

Pretell tiene un largo contrato con Liga de Quito, sin embargo, desde Perú había trascendido la posibilidad de que el peruano sea vendido. Aunque todavía no es seguro que haya ofertas, de momento, la postura de Liga de Quito sería que el jugador se quede.

Pretell anotó el fin de semana con Liga de Quito. (Foto: Imago)

En Liga de Quito están manejando toda su mitad de la cancha con absoluta seriedad, puesto que, el ‘Rey de Copas’ aún no está seguro en ningún torneo internacional para 2027, y empezar a desarmarse no es bueno. Un jugador que saldría en la mitad es Gabriel Villamil.

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Los números de Jesús Pretell en esta temporada

En toda esta temporada, Jesús Pretell jugó con la camiseta de Liga de Quito un total de 44 partidos entre todas las competencias. Marcó 2 goles y dio 2 asistencias. Sumó en cancha más de 3.000 minutos. Su contrato con el ‘Rey de Copas’ termina en diciembre de 2028.

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