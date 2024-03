El Nacional también podría perder a Ever Hugo Almeida

El Nacional ha empezado este 2024 con una de las crisis administrativas más importantes de su historia. El club no tuvo una directiva reconocida y con elecciones, mediante intervención de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, apenas tiene un nuevo presidente, que aún no puede inscribir a sus jugadores para la LigaPro.

A todo el problema administrativo del club ahora se suma la posibilidad de perder a su histórico entrenador, Ever Hugo Almeida. El DT paraguayo tendría pendiente una conversación con el presidente del club, Marcos Pazos: “Si Ever Hugo Almeida está dispuesto a apoyar a una directiva y no a otra persona, se quedará. Vamos a conversar con el entrenador para saber su opinión”, reveló el directivo en Machdeportes.

Ever Hugo Almeida llegó a El Nacional en el 2022, cuando estaban en Serie B, el DT paraguayo que fue campeón con el equipo militar en Ecuador, lo ascendió a primera, y lo clasificó por dos años consecutivos a las fases preliminares de la Copa Libertadores.

La duda de su continuidad radica en que el entrenador en varias ocasiones ha revelado que estaría apoyando a la ex presidenta de El Nacional, Lucía Vallecilla, quien fue la que lo trajo de vuelta a Ecuador. De ahí que, la postura del nuevo directorio busque el apoyo o salida del entrenador.

En medio de esta crisis administrativa, El Nacional ya tuvo que debutar en el campeonato nacional y salió goleado ante Universidad Católica. En aquel encuentro, los militares no pudieron contar con varios jugadores, puesto que, por una importante deuda no han inscrito a los que venían jugando Libertadores.

Los números de Ever Hugo Almeida con El Nacional

El último periodo de Ever Hugo Almeida con el Nacional ha sido importante para que uno de los equipos ecuatorianos más importantes de la historia vuelva a los lugares estelares. Desde su llegada en 2021 dirigió 44 partidos, ganando 22, empatando 10 y solo perdiendo 12.

¿Ever Hugo Almeida es apoyado por la nueva directiva de El Nacional?

Marco Pazos también aprovechó la oportunidad para revelar que su nuevo directorio apoya al cuerpo técnico de Ever Hugo Almeida y promete nuevos fichajes: “Nosotros vamos a apoyar al cuerpo técnico, vamos a reforzar al club y vamos a pagar los sueldos”, comentó el presidente en Machdeportes.