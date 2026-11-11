El seleccionado sudamericano que sería nuevo refuerzo de Emelec

Emelec sigue buscando fichajes y tiene ya un segundo candidato al arco que es un seleccionado de Sudamérica y campeón en Ecuador.

Independientemente de los jugadores que puedan llegar a reforzar la delantera, defensa y mediocampo, Emelec parece necesitar con urgencia dos arqueros para 2027. Pedro Ortíz y Eduardo Bores dejarán el club por lo que dos espacios quedan vacíos.

Según El Canal del Fútbol, Rafael Romo es otro de los elegidos para llegar a Emelec en 2027. El arquero venezolano cuenta con varios años de experiencia en la LigaPro y conoce el fútbol ecuatoriano.

Se trata del segundo guardameta de peso que aparece en los planes del conjunto eléctrico, tras el interés ya conocido por Hernán Galíndez. Sin embargo, el argentino podría optar por otros equipos debido a las diferentes ofertas de U. Católica, y Aucas.

Rafael Romo también estaría en los planes de Barcelona SC. El venezolano acumula tres temporadas de experiencia en Ecuador tras su paso por Universidad Católica y actualmente milita en Universidad Central de su país.

Rafael Romo fue uno de los titulares de Universidad Católica, campeona de la Copa Ecuador 2025, y también es habitual en la Selección de Venezuela. El guardameta disputó las ediciones de la Copa América de 2019 y 2024.

Los 15 jugadores que terminan contrato con Emelec y que se podrían ir

A finales de 2026, estos son los 15 jugadores que terminan contrato con Emelec para la siguiente temporada:

Publicidad