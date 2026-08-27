Kendry Páez es otra vez blanco de críticas por una burla en redes sociales contra su actual club, aún así el ecuatoriano cobra una fortuna.

Kendry Páez es otra vez el blanco de críticas en Argentina y no por su rendimiento. El volante ecuatoriano se burló de River Plate, su actual club hasta diciembre, aún así pese a los escándalos tiene su millonario salario asegurado.

El Chelsea lo compró proveniente de Independiente del Valle con un salario que va entre los 1.5 a 2.5 millones de dólares al año. Y pese a las cesiones, falta de continuidad y críticas, el gigante de Inglaterra se hace cargo de su salario.

El porcentaje que asumió River Plate no ha sido revelado pero en todas las cesiones anteriores (y la que le buscan en México), el Chelsea seguirá siendo el club que se haga cargo del salario. El monto que paga River es significativamente bajo, la idea fue que vaya a Argentina para tener continuidad.

Luego de haberse burlado de la eliminación de River en Copa Sudamericana, lo más probable es que River sancione al ecuatoriano y siga entrenando apartado. Con los mercados de fichajes cerca de cerrarse, Chelsea y Kendry Páez se arriesgan a quedarse varios meses sin continuidad.

En Europa lo rechazaron de varias ligas, según reportes de prensa, precisamente por la gran cantidad de cuestiones extradeportivas que lo persiguen. En Ecuador se ilusionaron con un regreso pero Kendry rechaza la vuelta a LigaPro.

¿Cuánto pagó el Chelsea por Kendry Páez?

La cifra final que Independiente del Valle recibió por el mediocampista de 16 años fue de 18,4 millones de euros, esto por el 80% de los derechos deportivos de Kendry Páez.

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