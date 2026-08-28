La contundente noticia que River Plate le dio a Kendry Páez

Kendry Páez no pasará sin consecuencias tras sus recientes escándalos y River Plate le dio una noticia que cambió su futuro.

Kendry Páez sumó un nuevo capítulo en River Plate y parece que será el último. En medio de escándalos por la reacción de su padre burlándose de forma pública de la eliminación del gigante de Argentina de la Copa Sudamericana, el gigante de Argentina le dio una noticia que cambia todo.

Según contó Germán García Grova, este viernes es el último día de Kendry Páez en River Plate. Más allá de alguna sanción interna, el motivo de su salida se da por que el Chelsea le encontró nuevo club al volante ecuatoriano.

El jugador dejó de entrar en planes con ‘Chacho’ Coudet, y con Marcelo Gallardo tampoco tenía minutos y pasó todo el segundo semestre entrenando apartado.

El nuevo club de Kendry Páez no ha sido revelado, lo que se conoce es que en principio el futbolista seguiría en Europa aunque fue rechazado por clubes de Inglaterra, Turquía, Portugal entre otros.

En Ecuador sonó para Liga de Quito, Barcelona SC, e Independiente del Valle, sin embargo el propio jugador rechazó volver al país pese a que aquí iba a tener continuidad asegurada

¿Cuánto pagó el Chelsea por Kendry Páez?

La cifra final que Independiente del Valle recibió por el mediocampista de 16 años fue de 18,4 millones de euros, esto por el 80% de los derechos deportivos de Kendry Páez.

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