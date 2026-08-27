Indignó a todos: Kendry Páez transmitió en vivo a horas de que River Plate fuera eliminado de la Copa Sudamericana

El contexto no es el mejor y ahora Kendry Páez indignó más a todos después de esta polémica actitud.

Kendry Páez sigue causando todas las molestias posibles en River Plate y está en el centro de la polémica después de que el ecuatoriano publicara una foto en la eliminación de River. Ahora el volante también se volvió a ganar cuestionamientos por aparecer en un live.

A horas de que River Plate quedó fuera de la Copa Sudamericana, el jugador ecuatoriano apareció en Instagram con un live. En redes sociales, se viralizó que el jugador no tenía activos los comentarios para todos los usuarios y hay video donde solo se lo ve comer.

Esta polémica actitud no hace más que sumar a todos los cuestionamientos que le caen al jugador ecuatoriano en este momento. El futbolista tricolor está más afuera que adentro de River, independientemente de que ahora en el club habrá un nuevo DT.

La polémica “storie” que subió Kendry Páez hace que los hinchas lo cuestionen en redes sociales y también lo traten de “cobarde”. El ecuatoriano fue apartado sin una razón pública, y desde que regresó del Mundial 2026 ya no entrena con el resto del plantel.

Kendry Páez, live on air, edited River Plate out of the CONMEBOL Sudamericana playoffs against Ecuador’s Santa Fe. 🤷🤣 pic.twitter.com/Wn8bzYijR4 — Scout in Eurasia (@ScoutEurasia) August 27, 2026

Toda esta nueva polémica para el jugador ecuatoriano llega en medio de la inestabilidad de su futuro. Puesto que, en River Plate ya no tiene espacio y Chelsea no le logra encontrar un nuevo equipo. Ahora mismo, el futbolista sonó hasta para volver a la LigaPro.

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El contrato inicial de Kendry Páez con River Plate

Cuando fue fichado en el mes de enero de 2026, a Kendry le armaron un contrato hasta mediados de 2027. Ni 6 meses después, el futbolista está apartado y la espera de tener un nuevo club. Desde 2025, el futbolista lleva un proceso de total irregularidad para su carrera.

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En síntesis: