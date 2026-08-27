¡Última hora! La postura de River Plate con Kendry Páez, tras su “burla” por la eliminación en Copa Sudamericana

En River Plate tienen esta postura, tras las polémicas con Kendry Páez por su storie en Instagram.

Kendry Páez no juega en River Plate desde el pasado mes de mayo, pero el ecuatoriano se las arregló para estar en boca de todos los hinchas después de subir una polémica “burla” por la eliminación del club en la Copa Sudamericana. Ahora incluso se habla de sanción para el ecuatoriano.

La postura de River Plate con Kendry Páez

De momento, Kendry Páez con River Plate tiene un contrato hasta mediados de 2027, pero la postura del club es ya no contar con él. Por lo cual, de momento el ecuatoriano seguirá apartado entrenando en otro predio y Chelsea debe seguirle buscando un nuevo club.

Además, ahora Germán García Grova adelanta que en River Plate se está pensando en alguna sanción para el ecuatoriano y también para Matías Galarza. Aunque estén entrenando por separado y no cuenten, ambos jugadores todavía tienen contrato.

Además, la actitud de Kendry Páez y Galarza también puede ser tomada como una burla a sus compañeros. Ambos jugadores fueron irónicos después de que todo el plantel de River acabara siendo eliminado contra Santa Fe en los penales, en una tanda histórica.

Chelsea le busca equipo a Kendry Páez

Ahora mismo, Chelsea apura las negociaciones para encontrarle un equipo al ecuatoriano. Hace poco sonó para volver a su país y jugar en la LigaPro, y en las últimas horas se habló de la chance de mandarlo a jugar en México.

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