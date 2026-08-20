Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Independiente del Valle

Independiente del Valle vendió a otro de sus jugadores al exterior

Independiente del Valle cerró una nueva venta al fútbol del exterior, un grande de América se llevará a otro futbolista ecuatoriano.

Grande de América compró a otro jugador de Independiente del Valle
Grande de América compró a otro jugador de Independiente del Valle

Independiente del Valle cerró a una nueva transferencia al exterior, esta vez de forma sorpresiva. Los campeones ecuatorianos traspasaron a uno de sus jugadores a un grande de América.

Luis Angulo, defensor de 18 años de edad, es nuevo jugador de América Mineiro de Brasil. El futbolista ya viajó para firmar su contrato profesional con el ‘Galo’.

+ Seguinos en

Los datos de la transferencia no se han hecho públicos pero se estima que no será menos de 1 millón de dólares, así mismo Independiente del Valle guarda un porcentaje futuro de sus derechos deportivos.

El contrato se firmó en formato de una cesión con opción de compra a ejecutarse en junio 2027. En principio, Angulo será integrado en la categoría sub 20 del equipo.

Los refuerzos de Independiente del Valle para el 2026

Djorkaeff Reasco, Daykol Romero, Hugo Quintana, Jhon Espinoza, Juan Viscava, Carlos González, Matías Perelló; son los nuevos refuerzos de Independiente del Valle en todo el 2026.

Luis Angulo – Mr. Offsider.

Luis Angulo – Mr. Offsider.

Ver también

Revelan que jugador colombiano podría nacionalizarse ecuatoriano ¿lo enfrentamos en Eliminatorias?

Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones