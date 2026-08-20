Mientras en Emiratos ganaba casi 3 millones al año, esto cobraría Miguel Ángel Borja en América

Miguel Ángel Borja fue la gran sorpresa del mercado de fichajes después de que se revelara que es nuevo jugador del América. El delantero colombiano estaba en Emiratos Árabes Unidos, pero la oferta de un grande del continente lo sedujo y provocó su regreso.

El sueldo de Miguel Ángel Borja en América

En Emiratos Árabes Unidos, el sueldo de Borja era de casi 4 millones, puesto que, rechazó los 1.8 millones que le ofrecían en Cruz Azul para ir a ganar un mejor sueldo. Ahora, de acuerdo a Bolavip México, el salario del delantero sería de hasta 2 millones por año.

América quería contar con un delantero de experiencia y Borja también veía con buenos ojos este regreso a México. Las conversaciones entre club y jugador fueron relativamente rápidas y el futbolista ya está en México y podría debutar en las siguientes semanas.

Objetivos y metas claras. Hay que luchar por ellas. 👊



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A inicios de año, Borja estuvo muy cerca de ser nuevo jugador de Cruz Azul, sin embargo, el colombiano acabó rechazando esa posibilidad. De ahí que, ahora este fichaje suponga hasta un casi “camisetazo” entre dos de los más grandes de México.

El valor de mercado de Miguel Ángel Borja

Ahora mismo el delantero de 33 años tiene un valor de mercado de 1.8 millones. No se han revelado grandes detalles de su acuerdo y si hay opciones de que siga jugando en México por más tiempo con la camiseta de América.

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En síntesis: