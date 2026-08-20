Barcelona sumó dos nuevos refuerzos para este 2026

Parecía que la plantilla de Barcelona estaba cerrada pero los amarillos tienen dos nuevos refuerzos para lo que resta del 2026.

A Barcelona SC le queda solo clasificar a Libertadores vía LigaPro como objetivo deportivo en el año, los amarillos han cambiado de técnico pero también modificaron su plantel. Parecía que estaba cerrado el equipo pero sumaron dos nuevos futbolistas.

Eduardo Esterilla y Jhonier Vernaza son los dos nuevos refuerzos de Barcelona para lo que resta del 2026. Ambos jugadores, ecuatorianos, vienen de la Segunda Categoría.

Jhonnier Vernaza es un extremo que puede jugar por ambos perfiles, mientras que Esterilla (hermano de Ely, ex jugador de Barcelona) se desempeña como delantero centro.

Los elementos venían entrenando con Barcelona hace un par de días y ya fueron habilitados para la siguiente fecha de LigaPro. Esterilla tuvo pasos por clubes de Colombia y México.

El mercado de fichajes en LigaPro no ha cerrado aún por lo que Barcelona aún puede sumar refuerzos según el presupuesto lo permita. Pablo Trobbiani está a cargo de las salidas y pedidos de fichajes.

Los fichajes de Barcelona SC en este segundo semestre

Ya para este segundo semestre, Barcelona SC ha contratado a jugadores como como Tomás Rodríguez, Erick Mendoza y José Angulo. Estos 3 jugadores ya están confirmados, pero el equipo amarillo sigue muy activo en el mercado de fichajes negociando con otros jugadores.

Publicidad