Jugador de Barcelona se declara libre por deudas y firmaría con Emelec

Barcelona SC amaneció con la noticia de que uno de sus jugadores no esperó más y se declaró libre por deudas, y no solo eso si no que lo verá firmando con otro de los grandes del país: Emelec.

Braian Oyola no es más jugador de Barcelona pese a que tenía un año más de contrato, con esto el futbolista puede escuchar ofertas y será transferido sin costo. Emelec, con la lista de Cristhian Noboa, lo tendría acordado ya desde hace varias semanas.

El ex Delfín SC fue uno de los primeros futbolistas que Noboa y su grupo quisieron contactar. El futbolista estaba inclinado a quedarse en Guayaquil y le acercaron el proyecto de la lista.

Oyola es uno de los pocos jugadores que se conoce que está dispuesto a esperar a que Emelec levante las inhabilitaciones FIFA. Otros posibles refuerzos pusieron plazos para aquello.

Otros nombres que suenan para Emelec son Gonzalo Paz, Anthony Landazuri, Augusto Lotti entre otros. Se conoce que las deudas de Emelec ascienden a más de 2 millones de dólares.

El único fichaje anunciado por Emelec

De momento, Emelec solo tiene anunciado el fichaje de Miller Bolaños. Sin embargo, el jugador no estará inscrito hasta los problemas en FIFA. No se descarta, que los posibles candidatos a presidente del ‘Bombillo’ ya solucionen estos problemas antes de ser electos en beneficio del equipo.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Se va Guillermo Duró! Emelec está cerca de tener nuevo entrenador

En resumen