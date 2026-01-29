Emelec sigue trabajando en cambios deportivos para el 2026 y ahora además de fichajes y salidas, habrá un cambio de entrenador. Guillermo Duró no será ratificado por la lista de Cristhian Noboa y ya hay otro técnico encaminado a llegar.

Vicente Sánchez está cerca de llegar a un acuerdo para ser el nuevo entrenador de Emelec para el 2026. El técnico uruguayo viene de salir del Cruz Azul de la Liga MX.

A Guillermo Duró ya le dieron a conocer que no entra en planes y ya hubo una reunión para llegar a un acuerdo de salida. El DT tiene contrato vigente por una temporada más.

La salida de Duró ya venía sonando hace meses, mientras tanto el argentino ex Delfín SC ya alistaba la temporada y había contactado algunos posibles refuerzos, entre ellos Braian Oyola.

Emelec continúa la pretemporada aunque reportan que es en condiciones atípicas como autogestión de las comidas por parte de los jugadores. Se espera que ingresos para pagar deudas lleguen esta semana.

Las salidas que tendrá Emelec confirmadas

Son más de 15 salidas las que Emelec sufre para esta nueva temporada, los jugadores que se fueron son: Dixon Vera, Alexander González, Alfonso Barco, Luis Caicedo, Maicon Solis, Marcelo Meli, Roberto Garcés, Jackson Rodríguez, Christian Cueva.

Vicente Sánchez – Cruz Azul. Foto: Getty

