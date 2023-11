Libertad FC protagoniza una de las polémicas más grandes en la historia del fútbol ecuatoriano, después de que fuera el mismo presidente del club el que revelara que dos jugadores están vinculados a las apuestas deportivas y los separará de la institución. El club incluso es investigado por un presunto caso de “amaño de partidos”.

Milton Bolaños, jugador acusado de estar vinculado a las apuestas deportivas, estando en activo con Libertad, reveló en diálogo con Joaquín Saavedra que él es inocente y se está manchando su nombre. “Cuando fui a Quito a dar mi versión en LigaPro, vi un tuit de tarjetas amarillas, le dije al presidente que hasta cuándo iban a manchar mi nombre, ya veo que pasan los días. En una semana se acaba el torneo y seguiré manchado, yo no estoy en estas cosas”, reveló el futbolista.

El presidente de Libertad, Marlon Granda, había afirmado que los dos jugadores de Libertad: Milton Bolaños y Jordan Chillambo fueron separados del equipo por estar vinculado a las apuestas deportivas. “Empezamos a ver las estadísticas de los sospechosos y por ejemplo vimos patrones con relación a las tarjetas amarillas, que se hacían sacar a los pocos minutos de juego“, reveló en su momento el directivo del equipo lojano.

Bolaños también reveló que se ha cometido una injusticia con él y que este no ha cobrado su salario en los últimos meses, además, comentó que no lo dejaron volver a los entrenamientos. “Cuando pasó todo esto de la acusación, le escribí al presidente. Fui a entrenar y no me dejaron. Llegué 3 veces al camerino y el coordinador del equipo dijo que Chilambo y Bolaños no podíamos ir. A todos los muchachos del equipo les han pagado y a nosotros no. Debo arriendo y poco de cosas, nos deben más de 3 meses”, afirmó el jugador.

Tanto Chillambo como Bolaños, según el presidente Granda, fueron separados del club para estos últimos meses de 2023. Los futbolistas aún no tienen una sanción por parte de LigaPro, que está cerca de revelar los resultados de una investigación. “Si yo estuviera en apuestas, no tendría deudas. Debo $1.500 en el banco, tengo caída mi moto, debo arriendo y vienen a acusarme de vainas, yo solo jugaba de fútbol”, comentó Bolaños.

¿Es inocente de estar vinculado a las apuestas deportivas en Ecuador?

Milton Bolaños podría ser suspendido por varios meses si finalmente se concluye que sí participó de las apuestas deportivas, como ya ha pasado con otros jugadores en el mundo. El futbolista enfatizó en su inocencia: “Yo me declaro inocente al 100 %. Enseñé mis pruebas, las mismas las tienen el club y cuerpo técnico. Ahora en el fútbol, con Granda, hay que jugar con manos o pies amarrados, porque después va a decir que hay amaño de partidos”, terminó el jugador.

¿Habrá sanción para Libertad FC?

Por otro lado, hace poco se informó que Libertad estaba siendo investigado por amaño de partidos; a lo que desde el club se respondió que no es así. Además, se ha dejado claro en varias ocasiones que sí hay sanción esta sería únicamente para los jugadores.