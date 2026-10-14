Liga de Quito tomó contundente decisión con Janner Corozo para el 2027

Liga de Quito tomó una decisión importante con Janner Corozo luego de un año irregular en el club 'albo' tras fuerte inversión.

Uno de los nombres que tendrá que ser analizado por Liga de Quito para el 2027 es Janner Corozo, extremo ecuatoriano que llegó como refuerzo estelar y ha sido blanco de críticas y una irregular continuidad.

Según medios locales, Janner Corozo no termina de convencer al cuerpo técnico encabezado por Gustavo Álvarez. En caso de que aparezca una propuesta por el futbolista, el entrenador respaldaría su salida, por lo que Liga no descartaría desprenderse de uno de sus fichajes más importantes.

El extremo llegó a Liga de Quito después de que el club invirtiera un millón de dólares para comprarlo a Barcelona SC. Esa operación lo convirtió en el fichaje más caro del equipo albo en este 2026, y desde antes ya había generado críticas.

El rendimiento de Corozo también ha generado cuestionamientos entre los hinchas por errores en jugadas ofensivas y ocasiones de gol que no logró concretar. Este año ha anotado 5 goles y dado 5 asistencias en 33 partidos jugados.

El principal obstáculo para una salida sería recuperar la inversión realizada, es poco probable que otro club pague nuevamente un millón de dólares por el extremo, por lo que, si llega una oferta y Liga decide aceptarla, la operación podría cerrarse por un monto inferior al que pagó por su fichaje.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.

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Janner Corozo – Barcelona SC. Foto: Getty.

En resumen