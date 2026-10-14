Liga de Quito alista tres renovaciones y una genera sorpresa

Liga de Quito sigue armando su plantel para el 2027 y decidió tres renovaciones, mientras que también habrá dos salidas más.

Liga de Quito comienza a planificar la temporada 2027 y ya habría tomado decisiones sobre varios integrantes de su plantilla. La dirigencia y el cuerpo técnico trabajan en la continuidad de algunos futbolistas, mientras otros nombres importantes podrían dejar el equipo al finalizar el año.

Los jugadores que serían renovados son Gian Franco Allala, Marcelo Weingandt y José ‘Choclo’ Quintero. La decisión respondería al respaldo del cuerpo técnico de Gustavo Álvarez y de la directiva.

En el caso de Weingandt, Liga de Quito ejecutaría su compra para asegurar su continuidad del ex Boca Juniors. Por su parte, Allala y Quintero firmarían renovaciones por dos temporadas más,

La continuidad de Allala representa un cambio importante respecto a sus primeros meses en el equipo, cuando recibió cuestionamientos por parte de la hinchada. El defensor logró elevar su nivel con el paso de los partidos y terminó consolidándose como titular mientras también recibió ofertas.

En cuanto a las posibles salidas, Deyverson y Alexander Domínguez serían dos de los nombres que no continuarían en Liga de Quito para 2027. Además, podrían llegar ofertas por jugadores como Gabriel Villamil, Gonzalo Valle y Michael Estrada.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.

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Gian Franco Allala – Liga de Quito. Foto: Getty.

En resumen