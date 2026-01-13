Félix Torres tiene nuevo equipo para el 2026

Otro de los ecuatorianos que pensaron salir del exterior y regresar al país es Félix Torres. El defensor no tiene continuidad en Corinthians de Brasil pero ya encontró otro equipo,

Medios locales apuntan a que el Inter de Porto Alegre será el nuevo club de Torres, manteniéndose así una temporada más en el Brasileirao. Opciones en LigaPro no le faltaron.

Tanto Barcelona SC como Liga de Quito quisieron su regreso y lo contactaron, sin embargo la operación incluía un pago de traspaso a Corrinthians sumado a un salario considerable.

Félix Torres fue perdiendo de a poco espacio en el Timao, pese a que fue titular apenas llegó. Ha cumplido cerca de cuatro temporadas en el gigante brasileño y también es tomado en cuenta para la Selección de Ecuador.

Barcelona y Liga de Quito buscan con prioridad defensas centrales, los primeros perdieron a Gastón Campi y a Xavier Arreaga y los segundos quieren una dupla para Ricardo Adé.

Los jugadores que se irían de Barcelona

Ignacio De Arruabarrena, José Contreras, Bryan Carabalí, Xavier Arreaga, Gastón Campi, Gustavo Vallecilla, Aníbal Chalá, Dixon Arroyo, Leonai Souza, Janner Corozo, Bruno Caicedo, Christian Solano, Eduard Bello, Braian Oyola, Octavio Rivero, serían los futbolistas que buscarían irse.

