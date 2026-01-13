Es tendencia:
logotipo del encabezado
Félix Torres

Lo llamó Barcelona y Liga de Quito y Félix Torres tiene nuevo club para el 2026

El defensor ecuatoriano Félix Torres cambiará de equipo, esto mientras sonó para regresar a LigaPro con Barcelona y Liga de Quito.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Félix Torres tiene nuevo equipo para el 2026
Félix Torres tiene nuevo equipo para el 2026

Otro de los ecuatorianos que pensaron salir del exterior y regresar al país es Félix Torres. El defensor no tiene continuidad en Corinthians de Brasil pero ya encontró otro equipo,

Medios locales apuntan a que el Inter de Porto Alegre será el nuevo club de Torres, manteniéndose así una temporada más en el Brasileirao. Opciones en LigaPro no le faltaron.

Tanto Barcelona SC como Liga de Quito quisieron su regreso y lo contactaron, sin embargo la operación incluía un pago de traspaso a Corrinthians sumado a un salario considerable.

Félix Torres fue perdiendo de a poco espacio en el Timao, pese a que fue titular apenas llegó. Ha cumplido cerca de cuatro temporadas en el gigante brasileño y también es tomado en cuenta para la Selección de Ecuador.

Barcelona y Liga de Quito buscan con prioridad defensas centrales, los primeros perdieron a Gastón Campi y a Xavier Arreaga y los segundos quieren una dupla para Ricardo Adé.

Los jugadores que se irían de Barcelona

Ignacio De Arruabarrena, José Contreras, Bryan Carabalí, Xavier Arreaga, Gastón Campi, Gustavo Vallecilla, Aníbal Chalá, Dixon Arroyo, Leonai Souza, Janner Corozo, Bruno Caicedo, Christian Solano, Eduard Bello, Braian Oyola, Octavio Rivero, serían los futbolistas que buscarían irse.

Publicidad
Barcelona preguntó por volante extranjero campeón en su país

ver también

Barcelona preguntó por volante extranjero campeón en su país

Félix Torres- Selección de Ecuador. Foto: Getty

Félix Torres- Selección de Ecuador. Foto: Getty

En resumen

  • El defensor Félix Torres continuará en el Brasileirao tras ser vinculado al Inter de Porto Alegre.
  • Barcelona SC y Liga de Quito intentaron fichar a Félix Torres, pero no concretaron la operación.
  • El traspaso de Félix Torres requería un pago a Corinthians más un salario anual considerable.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
    Lee también
    Barcelona SC tiene nuevo delantero para la temporada 2026
    Fútbol de Ecuador

    Barcelona SC tiene nuevo delantero para la temporada 2026

    En medio de la grave crisis, Emelec quiere fichar a un jugador convocado a la Selección de Ecuador
    Fútbol de Ecuador

    En medio de la grave crisis, Emelec quiere fichar a un jugador convocado a la Selección de Ecuador

    Barcelona preguntó por volante extranjero campeón en su país
    Fútbol de Ecuador

    Barcelona preguntó por volante extranjero campeón en su país

    ¿Cuándo, dónde y contra qué rival? 'Chito' Vera volverá a pelear en la UFC en este 2026
    Deportes

    ¿Cuándo, dónde y contra qué rival? 'Chito' Vera volverá a pelear en la UFC en este 2026

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    Better Collective Logo