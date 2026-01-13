Barcelona preguntó por volante extranjero campeón en su país

Barcelona sigue buscando varios jugadores para reemplazar a los futbolistas que salieron de cara al 2026 y ahora revelaron otro pedido para César Farías. El DT venezolano pidió a un jugador del campeón colombiano.

Jesús Rivas de Junior de Barranquilla fue pedido por el entrenador para reforzar el medio campo. La negociación no será fácil tomando en cuenta que el club colombiano quiere mantener la base que ganó el título.

Así mismo, el DT Alfredo Arias pidió la permanencia de Jesús Rivas para el próximo año. En el 2025 jugó 28 partidos con 3 goles anotados en su primera temporada con el equipo.

Jesús Rivas podría ocupar el lugar que deje Leonai Souza, quién busca una salida del equipo y también llenaría plaza de extranjero. Gabriel Cortez también dejó el equipo y está pendiente la continuidad de Joaquín Valiente.

El precio de Rivas superaría el medio millón de dólares sin mencionar que también tiene sondeos de otros equipos Colombianos y del exterior que también lo quieren.

Los jugadores que se irían de Barcelona

Ignacio De Arruabarrena, José Contreras, Bryan Carabalí, Xavier Arreaga, Gastón Campi, Gustavo Vallecilla, Aníbal Chalá, Dixon Arroyo, Leonai Souza, Janner Corozo, Bruno Caicedo, Christian Solano, Eduard Bello, Braian Oyola, Octavio Rivero, serían los futbolistas que buscarían irse.

Jesús Rivas – Junior de Barranquilla. Foto: Junior.

En resumen