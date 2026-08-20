Gallardo aún no llega a la Selección de Ecuador y ya causa un problema en la directiva.

Marcelo Gallardo es el principal candidato para llegar a la Selección de Ecuador, no obstante, el entrenador está dando largas que ya empiezan a causar “molestias” y “problemas” en la FEF. El entrenador argentino tiene la propuesta en la mesa.

Según reveló Nicolás Rivera en Al Toque, la Selección de Ecuador sigue esperando que Marcelo Gallardo responda. La demora en contratar a un nuevo entrenador es porque el ‘Muñeco’ aún no responde a la oferta en los “términos que quiere la FEF.”

Esto evidentemente genera un problema en la Selección de Ecuador, puesto que, el equipo nacional jugará ya la fecha FIFA en septiembre y aún no tiene nuevo entrenador por esperar a Gallardo. La idea de la FEF, según Rivera, es tener a su nuevo DT la siguiente semana.

Otro tema que seguramente está aplazando la decisión es el económico. La Selección de Ecuador estaría muy lejos de ofrecerle a Gallardo un contrato con números similares a los que ganaba en River. El club argentino su sueldo era de 8 millones por año.

Marcelo Gallardo es el principal candidato para llegar a Ecuador. (Foto: GettyImages)

El sueldo que podría ganar Gallardo en la Selección de Ecuador

Se estima que la Selección de Ecuador llevaría al nuevo DT un salario que ronde entre los 4 y 5 millones por año. Este salto de precio se lo hace con la idea de tener mejores candidatos cerca. A Beccacece, el último DT de Ecuador, se le pagó un salario cercano a los 2.7 millones.

Publicidad

Los entrenadores que suenan para la Selección de Ecuador

Aparte de Marcelo Gallardo, hay dos grandes nombres que suenan para la Selección de Ecuador. El primero es Luis Zubeldía, quien cada día gana más adeptos para llegar a ‘La Tri’. Mientras que, en las últimas horas viene sonando con fuerza Domenec Torrent.

Encuesta¿Debe Gallardo ser el DT de la Selección de Ecuador? ¿Debe Gallardo ser el DT de la Selección de Ecuador? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: