Mientras Beccacece ganaba 2.4 millones en Ecuador, este sería el sueldo de Marcelo Gallardo en ‘La Tri’

El sueldo que tendría Marcelo Gallardo ahora que llegaría como nuevo DT de la Selección de Ecuador. Superando ampliamente lo que ganaría Beccacece.

Marcelo Gallardo estaría cada vez más cerca de ser nuevo DT de la Selección de Ecuador, de acuerdo a los últimos reportes en el país, la negociación del DT con la FEF está muy bien encaminada. Por lo cual, ahora también se habla del salario que tendría el ex entrenador de River Plate.

El sueldo que tendría Marcelo Gallardo en la Selección de Ecuador

Su antecesor en el cargo, Sebastián Beccacece llegó a cobrar en la Selección de Ecuador un salario de 2.4 millones. Ya el DT fue el mejor pagado de ‘La Tri’ y ahora con la llegada de Gallardo habrá un nuevo “récord” de pago en Ecuador. La FEF hará un importante esfuerzo.

Se había revelado que Marcelo Gallardo llegó a rechazar un monto cercano a los 3.5 millones en algunas ofertas. Por lo cual, se espera que en la Selección de Ecuador, en caso de que se concrete su llegada, el DT pase a ganar un sueldo cercano a los 4 o 5 millones. Ese sería el tope salarial de ‘La Tri’.

Marcelo Gallardo cada vez más cerca de Ecuador. (Foto: GettyImages)

Que Marcelo Gallardo llegue a la Selección de Ecuador a ganar este sueldo también representa un “sacrificio” para el DT, puesto que, de acuerdo a diferentes informes cuando estuvo en River Plate llegó a cobrar un salario de 8 millones de dólares.

¿Qué falta para que Marcelo Gallardo llegue a la Selección de Ecuador?

Según adelantó El Canal del Fútbol y Mr.OFFSIDER, de momento ya solo Marcelo Gallardo y la Selección de Ecuador estarían negociando los días que el DT vivirá en Ecuador o si finalmente vive en el país. Sobre la mesa estaría la opción de vivir en Argentina

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