Revelan varias condiciones que Gallardo tendría para la Selección de Ecuador, y también Bolavip pudo saber cómo avanza la negociación entre el DT y 'La Tri'.

Marcelo Gallardo está cada vez más cerca de ser nuevo DT de la Selección de Ecuador. El ‘Muñeco’ es el principal candidato y el que más se ha metido en los planes de la FEF. Incluso se habla de un 80% del acuerdo listo, pero habrían ciertas condiciones que aún se negocian.

Según la revelación de Sebastián Srur y otros medios en Ecuador, Gallardo estaría ahora mismo negociando con la Federación Ecuatoriana de Fútbol cuestiones de logística. Como el lugar dónde vivirá en Ecuador si Quito o Guayaquil, y también los días que pasará en el país.

Por otro lado, Mr.OFFSIDER también reporta que un tema a negociar entre las dos partes es la extensión del cuerpo técnico. Gallardo estaría pidiendo trabajar con una decena de colaboradores entre preparadores físicos y también analistas de video.

Marcelo Gallardo siempre fue una de las grandes opciones para llegar a la Selección de Ecuador, incluso antes del mismo Beccacece. De ahí que, ahora la FEF haya retomado las negociaciones con el entrenador aprovechando también que está libre en el mercado.

No obstante, según pudo saber Bolavip aún no hay avances concretos en las negociaciones entre Marcelo Gallardo y la Selección de Ecuador. Todavía el fichaje del ex entrenador de River Plate por ‘La Tri’ no está firmado.

Marcelo Gallardo sigue estando cerca de la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

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Son horas claves para que ya se defina quién será el entrenador de la Selección de Ecuador, ahora mismo solo hay 3 candidatos para estar en el banquillo nacional. Marcelo Gallardo, Luis Zubeldía y Roberto Martínez son los nombres que más mueven a la FEF.

El sueldo que la Selección de Ecuador le pagaría a Marcelo Gallardo

Todavía no se han revelado cifras oficiales de cuánto le estaría ofreciendo la Selección de Ecuador a Marcelo Gallardo para que sea su nuevo DT. Pero desde FEF se confirmó un aumento salarial para el nuevo entrenador de este ciclo, previamente Beccacece venía ganando cerca de los 2.7 millones. Por lo cual, con Gallardo su salario superaría los 3 millones.

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En síntesis:

Marcelo Gallardo negocia ser el nuevo director técnico de la Selección de Ecuador.

negocia ser el nuevo director técnico de la Selección de Ecuador. Un 80% de avance registra el acuerdo entre Marcelo Gallardo y la FEF.

de avance registra el acuerdo entre y la FEF. Más de 3 millones de dólares superaría el salario anual de Marcelo Gallardo.