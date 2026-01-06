Es tendencia:
Luis Fernando León y Pedro Ortíz se van juntos al mismo club en el 2026

Emelec perderá a Luis Fernando León y a Pedro Ortíz y tanto el defensor como el arquero se van al mismo equipo en el 2026.

Por Gustavo Dávila

Las salidas de Emelec para la siguiente temporada continúan y ahora se les sumaría los dos jugadores más importantes. Luis Fernando León y Pedro Ortíz dejarían el club azul pero seguirían juntos en el 2026.

Según El Futbolero, ambos jugadores se irán a Liga de Quito para la siguiente LigaPro. Resta saber si ambos serán negociados entre clubes o si forzarán para irse como jugadores libres.

Liga de Quito busca por pedido de Tiago Nunes dos defensores centrales y los apuntados serían Luis Fernando León y Luis Segovia, el segundo ya estaría cerrado y el primero encaminado.

Tras la lesión de Gonzalo Valle y el mal año de Alexander Domínguez, Lig a de Quito salió en búsqueda de un arquero. Ahora todo indica que ‘Dida’ podría buscar un nuevo club.

En estos días trascendió que Norberto Araujo firmó como DT de Aucas y su primero pedido sería Domínguez. En el exterior hubo sondeos de Uruguay y Perú para contratarlo.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

Luis Fernando León – Barcelona

Luis Fernando León – Barcelona

En resumen

  • Luis Fernando León y Pedro Ortíz dejarían Emelec para fichar por Liga de Quito en 2026.
  • Luis Segovia ya tendría cerrado su traspaso al club ‘albo’ por pedido del DT Tiago Nunes.
  • Alexander Domínguez podría salir de Liga de Quito tras el interés de Norberto Araujo para Aucas.
