Las salidas de Emelec para la siguiente temporada continúan y ahora se les sumaría los dos jugadores más importantes. Luis Fernando León y Pedro Ortíz dejarían el club azul pero seguirían juntos en el 2026.

Según El Futbolero, ambos jugadores se irán a Liga de Quito para la siguiente LigaPro. Resta saber si ambos serán negociados entre clubes o si forzarán para irse como jugadores libres.

Liga de Quito busca por pedido de Tiago Nunes dos defensores centrales y los apuntados serían Luis Fernando León y Luis Segovia, el segundo ya estaría cerrado y el primero encaminado.

Tras la lesión de Gonzalo Valle y el mal año de Alexander Domínguez, Lig a de Quito salió en búsqueda de un arquero. Ahora todo indica que ‘Dida’ podría buscar un nuevo club.

En estos días trascendió que Norberto Araujo firmó como DT de Aucas y su primero pedido sería Domínguez. En el exterior hubo sondeos de Uruguay y Perú para contratarlo.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

